İskilip Caddesi üzerindeki Çorum Spor Salonu’nda düzenlenen kutlama etkinlikleri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, alanda toplanan öğrencilerin bayramını kutladı. Törende, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan halk oyunları ve dans gösterileri büyük beğeni topladı. Çocukların sergilediği performans, vatandaşlar tarafından coşkuyla alkışlandı. Törende yarışmalarda derecelere giren öğrencilere de ödülleri verildi.



SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER ANILDI

Programda öğrenciler, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri andı. Öğrenciler, matematik öğretmeni Ayla Kara ve öğrencilerinin fotoğraflarının yer aldığı "Sizi unutmayacağız" yazılı pankart açıldı.