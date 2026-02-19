Çorum'da Ramazan ayının ilk teravih namazı için 7'den 70'e vatandaşlar camilerin yolunu tuttu. İlk merkezinde bulunan Akşemseddin Camii'nde de yoğunluk oluştu. Teravih namazında Ramazan ayının İslam alemine, ülkeye ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunularak dualar edildi.

Kılınan teravih namazının ardından konuşan Akşemseddin Cami İmamı Sefa Kırcı da, “Tüm İslam âleminin Ramazan'ı şerifi hayırlı ve mübarek olsun. Özlemle beklediğimiz on bir ayın sultanı bugün kıldığımız teravih namazı ile başlamış oldu. Cemaatimizle, çocuklarımızla buluştuk. Onlar bu caminin gülleri. İnşallah bu gecede hep beraber ilk sahurumuza kalkacağız. Bütün Çorum'un ve bütün Türkiye'nin ışıkları aynı saatte yanacak. İnşallah bu ayı Kuran'la, hatimlerimizle, tevhidlerle ve yasini şeriflerle değerlendirebilmeyi Rabbim nasip cümlemize nasip eylesin” diye konuştu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı