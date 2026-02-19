UNESCO’nun dünya kültür miras listesinde yer alan ve geçmişi yüzyıl öncesine dayanan “çiğdem aşı” geleneği Çorum Belediyesi tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Çorum Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen program kapsamında Fatih Sultan Mehmet, Kocatepe, Başöğretmen ve Bahçelievler İlkokulu öğrencileri, Çorumlu Obası’nda bir araya geldi. Etkinlikte hem çiğdem aşı pişirildi hem de geleneksel çocuk oyunları oynandı.

Programa, Belediye başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Soner Buğdaylı, metal sanatçısı Hasan Tuluk, idareciler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Çorumlu Obasın’dan toplanan baharın müjdecisi olan çiğdem çiçekleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve öğrenciler kazan başına geçerek çiğdem aşı yaptı.

Programda konuşan emekli öğretmen ve metal sanatçısı Hasan Tuluk, hazırladığı proje sayesinde Çiğdem Aşı ve Geleneksel Çocuk Oyunları’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dahil edildiğini belirtti. Tuluk, o günden bu yana belediyenin ve ilgili kurumların desteğiyle geleneğin yaşatılmaya devam ettiğini ifade ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Çiğdem çiçeğinin kırların en narin ve en özel çiçeği olduğunu belirten Aşgın, Hititlerden günümüze uzanan bu geleneğin korunmasının önemine işaret ederek, “Geleneklerimiz de çiçek gibidir. İlgilenmezsek kurur. Bu tür etkinlikleri binlerce kilometre asfalt dökmek kadar, altyapıya yaptığımız milyonluk yatırımlar kadar önemli görüyoruz. Asfalt bir gün bozulur, kanallar tıkanır; ancak yaşatılan gelenekler nesilden nesile aktarılır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua ve maniler eşliğinde hazırlanan çiğdem aşı çocuklara ikram edildi. Program, geleneksel çocuk oyunları ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinlik boyunca öğrencilerle yakından ilgilendi.

