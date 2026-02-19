Yoğun bakımda tedavisi süren talihsiz gencin babası Hüseyin Aktı, oğlunun geçirdiği kazanın ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Çorum Merkez Yaydiğin Köyü nüfusuna kayıtlı olan Hüseyin Aktı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çorum Şeker Fabrikası İç Hizmetler Şefliği’nden emekli olduğu öğrenilen Hüseyin Aktı, bugün öğle namazına müteakip Yaydiğin Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Oğlunun hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.