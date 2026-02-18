Meteoroloji 22 Şubat Pazar günü 34 il için kar yağışı uyarısında bulundu.

Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu yerini yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 22 Şubat Pazar günü 34 il için kar yağışı uyarısında bulundu.

Geride bıraktığımız hafta sonu sıcaklıklar İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesinde artış gösterirken, yaz aylarını andıran havalar tedirginliğe neden oldu. Mevsim normallerinin son derece dışında seyreden sıcaklıkların ne kadar süreceği merak konusu olurken, beklenen açıklama MGM'den geldi.

MGM, internet sitesinden yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu ile sıcaklıklarının birçok ilde sert düşüş yaşayacağını belirtirken, 22 Şubat pazar günü 34 ile kar yağışı uyarısında bulundu.

İşte MGM’nin paylaştığı haritaya göre hafta sonu kar beklenen şehirler:

– Bilecik

– Kütahya

– Afyonkarahisar

– Eskişehir

– Bolu

– Ankara

– Konya

– Karaman

– Aksaray

– Kırıkkale

– Karabük

– Kastamonu

– Niğde

– Kırşehir

– Nevşehir

– Kayseri

– Yozgat

– Çorum

– Tokat

– Amasya

– Sivas

– Gümüşhane

– Bayburt

– Erzurum

– Muş

– Bitlis

– Ardahan

– Kars

- Ağrı