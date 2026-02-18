Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube, merkez ilçe iş yeri temsilcileriyle bir araya gelerek sendikal gündemi masaya yatırdı. Merkez ilçe iş yeri temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, eğitim çalışanlarının sorunları ve sendikanın çalışmaları anlatıldı.

Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Genel Merkez tarafından açılan davalar, toplu sözleşme kazanımları, sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Emek, özlük ve özgürlük mücadelemize güç veren, örgütlü gücümüze güç katan iş yeri temsilcilerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ