Emekli Başhemşire Emriye Yılmaz’ın eşi, Nevzat Ecza Deposu Müdürlerinden Çağlar Yılmaz ve Dinçer Yılmaz’ın babaları, kalaycı esnafından Aydın Yılmaz ile Leyla Gördüm’ün ağabeyi olan eski eczacı kayfası Abdullah Yılmaz’ın vefatı sevenlerini üzdü.

Merhumun cenazesi, bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba günü) öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

