Ramazan ayına sayılı günler kala marketler adeta erzak paketi yarışına girerken hayırseverler de yardım anlamında bunları alıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Konya, Kayseri, Karaman gibi birçok kentte ise hayırseverler gıda toptancılarında kendi erzak paketini hazırlatıp yardımda bulunuyor.

Yozgatlı çiftçi Deniz Altıntaş ise sosyal medyada farklı bir kampanya başlattı. Üreticilerden tüccar fiyatının üzerinden bir bedelle ürün alan Altıntaş, bunlardan hazırladığı ramazan kolisini talep eden hayırseverlerin belirttiği adrese kargoyla gönderiyor.

ARALARINDA ÇORUM DA VAR

Hem çiftçiyi destekleyen hem de tüketicinin doğrudan üreticiden işlem görmemiş ürünlere ulaşmasını sağlayan kampanya ilgi görüyor. Altıntaş, ülkenin birçok yerinden kampanyaya katılan çiftçilerden ürün alıyor.

Altıntaş, yola çıkış amaçlarının üreticilerden olabildiğince doğal ürünleri alıp tüketiciye ulaştırmak olduğunu belirterek, "42 noktadan ürün getiriyoruz. Anamur'dan, Ereğli'den, Nevşehir'den, Manisa'dan, Ordu'dan, Çorum'dan, Mut'tan, Akhisar'dan, Yozgat'tan, birçok yerden özellikle üreticilerin satamadığı elinde kalan ürünleri alıyoruz, ramazan kolisi yapıyoruz" dedi.

Bir ürüne tüccar 36-38 lira fiyat verirken kendilerinin 45-50 arası fiyatla aldığını anlatan Altıntaş, böylece üreticiyi de rahatlatmış olduklarını söyledi.

ÜRETİCİLERİ GEZİYORLAR

Türkiye'yi karış karış gezdiklerini dile getiren Altıntaş, "Kaz eti, bal, domates, fidan, ayçekirdeği, domates kurusu, buğday, şalgam, koyun yoğurdu, keçi peyniri üreticileri ile bir aradaydık. Elinde nohut ve kuru fasulye olan üreticileri geziyoruz. Önce evimizde yiyeceğiz sonra ramazan paketine koyacağız. Elimizden geldiği kadar parça parça alım yapacağız ki elinde ürün olan herkese faydamız olsun" diye konuştu.

Erzak paketinde, 1 kilo nohut, 2 kilo kuru fasulye, 1 kilo siyah zeytin, 1 kilo yeşil zeytin, 1 kilo salça, 1 kilo tahin, yarım kilo üzüm, 1 kilo bulgur bulunduğunu belirten Altıntaş, şunları söyledi:

"Bunun bedeli kargo hariç bin lira. Alternatif içerikli olan bin lirayı geçmeyen ramazan kolileri de yapacağız. Hepsi üreticiden toplanıyor. Marketi, pazarı görmeye üreticinin elindeki ürünler. A plus ürünler koyuyoruz pakete. Üretici ile tüketiciyi buluşturuyoruz. Şu anda yüzlerce paket siparişimiz oldu. Kargoyla iyi bir anlaşma yaparsak bu koliyi bin 200- bin 250 liraya Türkiye'nin her yerine gönderebiliriz. Ama bin paket talep edildi mesela Hatay'a, kendimiz götürür dağıtırız. Bin koli tabipler kooperatifine tedarik ettik. Türk milletine sesleniyorum bulunduğunuz ilçede esnaftan yaptırın ve üreticiden temin edilen ürünler konması konusunda hassasiyet gösterin."