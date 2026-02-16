Çorum’da bir tamir atölyesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 21. Cadde’de faaliyet gösteren bir tamir atölyesinde çalışan Kazım A. (38), Karayolları'na ait aracın tamiratı esnasında kamyonun damperinin aniden inmesi sonucu sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan Kazım A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum’da bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.