Çorum’un tarihi Katipler Konağı, Çorum mutfağının en seçkin lezzetleriyle bu Ramazan’da da Çorumluları zengin iftar sofralarına çağırıyor.

“Esri Çakır Yiyecek” tarafından işletilen Katipler Konağı’nda, günün çorbası, az mantı, et yemeği, pilav, Osmanlı şerbetinden oluşan iftar menüsüne ek olarak, zengin iftariye tabağı sunuluyor.

Farklı menülerde et yemeği olarak yahni, dana tranç, İskilip dolması, kiremit köfte ve tavuk tandır yer alıyor. İftariye tabağında ise su böreği, hurma, zeytin, mevsim salata, yoğurtlu garnitür, karışık kızartma, baklava, güllaç, ekmek kadayıfı, kabak tatlısı gibi tatlı seçenekleri bulunuyor.