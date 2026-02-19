Yeni Tüm Güvenlik İş Sendikası’nın Gebze’de yapılan genel kurulunda, Sami Atıcı Sendika Başkanlığı’na seçildi.

Genel Kurul’un sonunda yaptığı konuşmada, Türkiye’de özel güvenlik görevlisi kimliğine sahip 850 bin kişinin bulunduğunu, bunlardan 170 bini kamu, 155 bini özel sektörde olmak üzere 32 bininin istihdam edildiğini belirten Sami Atıcı, bu tablonun, yüzbinlerce eğitimli güvenlik görevlisinin iş beklediği gerçeğini gözler önüne serdiğini söyledi.

Hedeflerini dört ana maddede özetleyen Atıcı; insanca yaşamaya yetecek ücret, kadrolu ve güvenceli istihdam, adil çalışma koşulları ve mesleki saygınlık için mücadele edeceklerini, sendikal anlayışlarının "ayrıştıran değil birleştiren, susan değil hak savunan" bir yapıda olacağını vurguladı.

Yeni Tüm Güvenlik İş Sendikası Başkanı Sami Atıcı, "Hiçbir özel güvenlik görevlisi yalnız, hiçbir emekçi sahipsiz değildir. Birlik olacağız, güçlü olacağız ve haklarımızı birlikte alacağız" ifadesini kullandı.