AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, mübarek ayın birlik ve beraberliği güçlendiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştiren özel bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Kaya, “Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayı; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı pekiştiren, gönüllerimizi arındıran müstesna bir zaman dilimidir” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM ÖRNEK BİR DAYANIŞMA ŞEHRİ”

Bu mübarek ayın ülkeye, millete ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni eden Kaya, kültürel zenginliği, hoşgörü iklimi ve güçlü dayanışma ruhuyla öne çıkan Çorum’da Ramazan ayının manevi atmosferinin en güzel şekilde yaşanacağına inandığını dile getirdi.

“YARDIM ELLERİ DAHA GÜÇLÜ UZAYACAK”

Mesajının devamında Çorumlu vatandaşların Ramazan ayını sevgi, saygı, kardeşlik ve paylaşma duyguları içerisinde idrak edeceğine olan inancını vurgulayan Kaya, ihtiyaç sahiplerine uzanan yardım elinin daha da güçleneceğini ifade etti.

Kaya, başta Çorumlu hemşehrileri olmak üzere aziz milletin ve tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerif’ini en kalbi duygularıyla tebrik ederek, bu mübarek ayın hayırlara vesile olmasını diledi.

