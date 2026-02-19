AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, mübarek ayın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Ahlatcı, Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’a bir kez daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın; gönüllerimize huzur, sofralarımıza bereket, şehrimize ve ülkemize birlik ve dayanışma getirmesini temenni ediyorum. Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönül köprüleri kurmanın en güzel vesilesidir” ifadelerini kullandı.

Başta Çorumlu hemşehrileri olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan ayını tebrik eden Ahlatcı, bu mübarek ayın duaların kabul olduğu, huzur ve bereket dolu bir zaman dilimi olarak idrak edilmesi temennisinde bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK