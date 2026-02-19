Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı’na katıldıklarını belirterek, ilçeye ilişkin başlıkların da Ankara’da gündeme taşındığını ifade etti.

TBMM’DE YOĞUN TEMAS TRAFİĞİ

Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İlçe Başkanları, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ile birlikte partinin TBMM’de düzenlenen Grup Toplantısı’na katılım sağladı.

Grup Toplantısı’nda ülke gündemine dair önemli başlıklar ve ekonomik gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME

Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelindi. Görüşmede Oğuzlar’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sunulurken, belediyenin devam eden projeleri, örgütsel faaliyetler ve sahadan gelen talepler ele alındı.

Talip Karadeniz, gerçekleştirilen görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, ilçenin önceliklerinin doğrudan genel merkeze iletildiğini ifade etti.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ VE GRUP BAŞKANVEKİLİ İLE İSTİŞARE

Ziyaret kapsamında Meclis Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ile de bir görüşme gerçekleştirildi. TBMM çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, ilçenin öncelikli konuları da paylaşıldı.

Ayrıca Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile yapılan görüşmede hem ülke gündemi hem de yerel yönetimlerin çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

“DAHA GÜÇLÜ VE KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, “Hem Meclis’te hem sahada halkımızın sesi olmaya; ilçemiz için daha güçlü, daha planlı ve daha kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi