Gazipaşa Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve OPET iş birliğiyle yürütülen “Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar” projesi kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir etkinliğe imza attı.

“Atık Yağını Topla, Geleceğini Kolla” sloganıyla gerçekleştirilen kampanya, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Aynur Ciddi ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Semra Cin koordinasyonunda hayata geçirildi.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler, Çorum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret ederek geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda bilgilendirildi.

Okulda düzenlenen Atık Yağ Toplama etkinliği ise Okul Müdürü Cenap Tozlunun açılış konuşmasıyla başladı. Çorum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi görevlileri Çevre Mühendisleri Tuğçe Ünal ve Oğuzhan Çavdar tarafından öğrencilere atık yağların çevreye etkileri ve doğru bertaraf yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler tarafından getirilen yaklaşık 100 kilogram atık yağ, mobil atık toplama aracına teslim edildi. Kampanyaya destek veren OPET Akkuş Petrol sponsorluğunda öğrencilere hediye ve katılım belgeleri takdim edildi.

Etkinliğe ayrıca Halkbank Çorum Zafer İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve idarecileri ile Çorum Belediyesi Atık Getirme Merkezi yetkilileri de katılarak destek verdi.

Okul yönetimi, projeye katkı sunan öğretmen ve öğrencilere, katılım sağlayan okullara ve Çorum Belediyesi Atık Getirme Merkezi’ne teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi