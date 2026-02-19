Konuşmasında çocukların üstün yararını esas alan sosyal politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Ahlatcı, güçlü bir geleceğin iyi yetişmiş, özgüveni yüksek ve ailesi sağlam temeller üzerine kurulmuş çocuklarla mümkün olacağını ifade etti.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında 2026 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla 184 bin 703 çocuğun desteklendiğini belirten Ahlatcı, 2025 yılı içerisinde SED kapsamında yaklaşık 16 milyar TL ödeme yapıldığını kaydetti. Okul Destek Projesi kapsamında 2025 yılında 1.912 etkinlik gerçekleştirildiğini ve 20 bin 481 çocuğun bu faaliyetlere katıldığını dile getirdi.

Risk altındaki çocuklara yönelik çalışmaların da aralıksız sürdüğünü belirten Ahlatcı, “Çocuklar Güvende” ekipleri aracılığıyla 2025 yılında 19 bin 379 çocuğa yönelik tespit, müdahale ve hanede takip çalışması yapıldığını ifade etti.

Yeni Doğum Yardımı kapsamında; birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve üzeri çocuklar için ise yine 5 yaşına kadar aylık 5 bin TL düzenli destek sağlandığını belirten Ahlatcı, 2025 yılında 721 bin 396 çocuk için toplam 8,7 milyar TL ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı. Ayrıca yalnızca öğle yemeği yardımı kapsamında 2025 yılında 13,1 milyar TL destek sağlandığını kaydetti.

2025 yılının “Aile Yılı”, 2026-2035 döneminin ise “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Ahlatcı, dijital risklere karşı çocukların korunması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olduğunu ve bu alanda yeni bir kanun çalışmasının da sürdüğünü ifade etti.

Ahlatcı konuşmasını, “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çocuklarımızın yüzünün güldüğü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü çocukları sevmek demek, vatanı sevmek demektir.” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi