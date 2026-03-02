Rıdvan A. idaresindeki 06 EN 715 plakalı otomobil, Akşemseddin Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilmenin ardından Çelik 8. Sokak’ta bulunan parka savrulan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.