Çorum’un İskilip İlçesi nüfusuna kayıtlı Ali Candan ve Bahri Özdil, Konya – Ankara yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Candan, İskilip Musular Köyü’nde, Özdil ise Eskiköy’de toprağa verildi.

İskilipli esnaf Ali Candan ile Ankara’da yaşayan Bahri Özdil, elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. İskilip’te kaportacı esnafı olarak tanınan, İskilip Musular Köyü nüfusuna kayıtlı, 2 çocuk babası Ali Candan (48), geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Kazada, Ali Candan’ın eniştesi, Ankara’da ikamet eden ve Pursaklar ilçesinde Aşçılık yapan Eskiköy nüfusuna kayıtlı Bahri Özdil de yaşamını yitirdi.

BARİYERE ÇARPTI

Kaza, Konya–Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 36 HAC 39 plakalı otomobil, Gölbaşı’na yaklaşık 15 kilometre kala, otoban kavşağı girişinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Ali Candan ve Bahri Özdil olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin de vefat ettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler morga kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bahri Özdil'in cenazesi, Eskiköy köyü mezarlığında, Ali Candan’ın cenazesi ise Musular Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi