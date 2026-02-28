Uzun yıllardır Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan Nevruz Toprakçı (79), hayatını kaybetti. Nazik Toprakçı’nın eşi, ilimizin tanınmış simalarından CHP önceki dönem İl Yöneticisi Fevzi Toprakçı ile Bağdat ve Sabine Toprakçı’nın ağabeyleri, Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı’nın eniştesi olan Nevruz Toprakçı Almanya’nın Köln kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Nevruz Toprakçı için Almanya – Köln’de Hakka yürüme erkanı düzenlenendi, ardından cenaze Türkiye’ye gönderildi. Toprakçı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dedeler Nurettin Aksoy ve Şahin Polat’ın gülbenleri, zakir İsmail Güçlü’nün deyişleri eşliğinde düzenlenen cenaze erkanının ardından Ortaköy İlçesi’nin Yaylacık Köyü’nde (Göpsen) toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri Ömer Boyraz, Dursun Uzunca, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özal, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: RIFAT KARA