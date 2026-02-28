Şehrin sağlık alanında uzun yıllar hizmet veren isimlerinden biri olarak bilinen Dr. Rıfat Patır’a geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Koca bir şehrin doktoru, asırlık çınar Rıfat Patır’ı ziyaret ettik. Ömrünü şehrine ve hemşehrilerine şifa dağıtmaya adamış kıymetli büyüğümüze Rabb’imden acil şifalar diliyorum. Yüce Allah, bu mübarek ayda tüm hastalara şifa versin...” ifadelerini kullandı.

Çorum’da sağlık camiasında önemli bir yere sahip olan Dr. Rıfat Patır’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi

