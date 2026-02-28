Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 11 Mart’a kadar sürecek.

MEB, 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımladı. Resmi ve özel ortaokullar ile ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Kılavuza göre sınava ortaokulların 5., 6., 7. ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9., 10. ve 11’inci sınıf öğrencileri başvurabilecek. Başvurular, 11 Mart’a kadar meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden yapılacak. Yurtdışında öğrenim gören ve e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler başvurularını sistem üzerinden gerçekleştirirken, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği veya müşavirliği aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Sınavda tüm sınıf seviyelerine dört seçenekli 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları 1 Haziran’da açıklanacak. Sorulara, cevap anahtarına veya sonuçlara yönelik itirazlar 5 gün içinde yapılabilecek.