Çorum İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Toplum Destekli Polislik ekipleri, yolda karşılaştıkları iki çocuğa bot ve harçlık desteğinde bulundu.

Devriye görevi sırasında ayakkabılarının yetersiz olduğunu fark ettikleri iki çocuğu durduran polis ekipleri, ekip otosunda bulunan botları çocuklara kendi elleriyle giydirdi.

Çocukların üşümemesi için botları temin eden ekipler, ayrıca harçlık da verdi. Duygusal anların yaşandığı olayda çocuklardan biri, polis memuruna sarılarak teşekkür etti.

Polis ekipleri, çocukların güvenli şekilde evlerine dönmesini sağladıktan sonra bölgeden ayrıldı.