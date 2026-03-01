Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 39. Sokak’ta bir iş yerinin önünde park halinde bulunan cipte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, cip tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, yangının çıkış nedenine ilişkin kundaklama ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.