Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar uyarınca aranan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimler tarafından 20-27 Şubat tarihleri arasında yapılan kapsamlı denetim ve uygulamalar uyarınca sabit ve seyir halinde olmak üzere toplam 115 uygulama icra edildi. Denetimlerde 25 kahvehane ve kıraathane, 22 kafe, 26 çay ocağı, 12 oyun salonu ile 13 otopark kontrol edilirken, 3 bin 321 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Bu kapsamda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 5 adet kesici alet, 40 adet av fişeği, 78 adet sentetik ecza, 101.30 gram sentetik kannobinoid, 2.90 gram esrar, 2 adet ecstasy, 1 adet el telsizi ve 1 adet payp ele geçirildi. Ayrıca 2 bin 318 araç kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.