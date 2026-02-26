Çorum–İskilip kara yolunda meydana gelen kazada akaryakıt aldıktan sonra göreve çıkmak üzere dönüş yapan ve içerisinde yolcu bulunmayan halk otobüsü, karşı yönden gelen bir otomobilin şerit ihlali yaparak sollamaya çıkması üzerine ani manevra yaptı.

Çarpışmayı önlemek isteyen otobüs sürücüsü, aracıyla yoldan çıkarak dere yatağına düştü.

Kazada yaralanan olmazken, dere yatağına düşen otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.