Yangın, Bahçelievler Mahallesi Bahar 20’nci Sokak’taki Tokgöz Apartmanı’nın 1’inci katında dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Oturma odasında başlayan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Evde kiracı olarak ve yalnız oturan 28 yaşındaki Murat Karabacak'ın olay sırasında evde bulunmadığı öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

ZOR DURUMDA KALDI

Karabacak, yangından yaklaşık bir saat önce çarşıya çıktığını belirterek, “Evde yangın çıktığını haber aldım. Hemen geri döndüm. Geldiğimde ekipler söndürme çalışması yapıyordu. Tüm eşyalarım yandı. Kiracıyım ve bir süre önce iş yerimi kapatmıştım. Şimdi tamamen zor durumdayım” dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.