Alınan bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi’nde bulunan bir parkta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan bir çocuk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ BİBER GAZI İLE MÜDAHALE ETTİ

Kale Mahallesi’nde silahla yaralama ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya müdahale etti. Ekipler, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Her hangi bir yaralanmanın olmadığı olayın ardından taraflara ait araçta yapılan aramada bir tüfek ile tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

CADDE'DE İKİ GRUP ARASINDA KAVGA

Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde çıkan kavgada bir kişi darp sonucu yaralandı. Yaralı, hastaneye gitmeyi reddetti.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.