Mahmut C.B. idaresindeki 06 JR 661 plakalı otomobil, Gazi Caddesi Abide Kavşağı’nda kontrolden çıkarak bir benzin istasyonunun çevre duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile yolcu Beyza İ., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Beyza İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK