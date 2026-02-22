Alınan bilgiye göre Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bir restorana motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerce ateş edildi.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olay yeri incelemesinin cadde üzerinde boş kovanlar tespit edildi.
Öte yandan aynı restorana Ramazan'ın ilk gününde iftar vakti silahlı saldırı düzenlenmişti.
Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK