A.G. idaresindeki 19 ADZ 586 plakalı otomobil ile E.Y.'nin kullandığı 19 ABK 190 plakalı otomobil Gazi Caddesi ile Fatih Caddesi kesişiminde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 19 ADZ 586 plakalı araçta bulunan Z.G. ile oğlu H.G. yaralandı.
Yaralı anne ile oğlu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
