Alınan bilgiye göre, Cuma Ali C. (55), önceden husumetli olduğu Onur K. (41)’nın Bahçelievler Mahallesi Sülüklü Evler 38. Sokak’taki evine gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cuma Ali C., 19 ADH 602 plakalı otomobiline binerek olay yerinden kaçmak istedi.

Bu sırada Onur K.’nin silahla ateş etmesi sonucu boynundan yaralanan Cuma Ali C., kaçarken kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Onur K., olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Cuma Ali C.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.