Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 33. Sokak’ta bulunan bir oto tamir atölyesinde tamir işlemi yapılan bir otomobil aniden alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan Yiğit C.N. (16), Ali E.Ö. (45) ve Doğukan K. (19) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangında otomobilde ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.