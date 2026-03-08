Özellikle sosyal medya ve ilan sitelerinde artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan paylaşımda önemli uyarılara yer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ikinci el eşya satış ilanlarında kullanılan bazı ifadelerin dolandırıcılık girişimlerinde sıkça tercih edildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “acil satılık”, “şehir dışına çıkıyorum” ve “ihtiyaçtan satıyorum” gibi ifadelerle yapılan paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olabileceği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilanlara karşı temkinli yaklaşılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şüpheli durumlarda kapora gönderilmemesi ve ürün görülmeden ödeme yapılmaması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca kişisel bilgilerin bilinmeyen kişilerle paylaşılmaması ve alışverişlerde güvenli ödeme yöntemlerinin tercih edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Muhabir: Haber Merkezi