Çorum'da bir oto lastik servisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 50. Sokak'ta Hacı S.'ye ait oto lastik servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürülen yangında yaralanan olmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekiplerince inceleme başlatıldı.