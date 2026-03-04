Alınan bilgiye göre, A.E., Fen Lisesi 3. Cadde üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darp edilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Darp sonucu bacağının kırıldığı ve vücuduna iki mermi isabet ettiği belirlenen yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil ameliyata alınan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olayın farklı bir adreste gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.