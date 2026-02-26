Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bir işyerine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği, olayın bildirilmesi üzerine derhal hazırlık soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen S.Y., K.D., M.E.D., C.C., M.I., F.G., A.H.Ç. ve A.A’nın yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelilerden A.A., A.H.Ç. ve F.G’nin “silahla tehdit”, S.Y. ve C.C’nin “kasten öldürmeye teşebbüs”, M.E.D’nin ise “suçluyu kayırma” suçlarından sevk edildikleri Çorum Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandıkları kaydedildi.

Şüpheliler K.D. ve M.Ö’nün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, olaylara ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK