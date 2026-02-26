Çorum'da 15 gün arayla aynı galerinin iki kez ve 1 gün arayla aynı restoranın 2 kez ateşli silahla mala zarar verme olaylarıyla ilgili yakalanan 8 şüpheli Adliye'ye sevk edildi.

Oto Galericiler Sitesi’nde bir iş yerine motosikletli 2 kişi tarafından iki kez silahlı saldırı düzenlenmiş, o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Diğer bir olayda ise 19 Şubat'ta Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde Burhan D.'ye ait restoran bir gün arayla iki kez kurşunlanmıştı.

Ayrıntılar gelecek