Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 27 Şubat-6 Mart 2026 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 117 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 24 kahvehane/kıraathane, 23 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 3 bin 281 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 tüfek olmak üzere toplam 5 ateşli silah, 3 kesici-delici alet, 187 sentetik ecza maddesi, 3.73 gram metamfetamin, 88.08 gram kannobinoid ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 218 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 3 araç sürüsüne idari para cezası uygulandı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ