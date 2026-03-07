Çorum’da plaka basım işlemlerinin yapıldığı Şoförler, Otomobilciler, Nakliyeciler Odası’nda yoğunluk yaşandı. Yeni uygulama nedeniyle plaka işlemlerinde yoğunluk oluşacağı bilinmesine rağmen, işlemlerin tek personel tarafından yürütülmesi bekleme sürelerinin uzamasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Çorum Şoförler Odası’nda görevli tek personel hem kayıt işlemlerini alıyor hem de plaka basımını gerçekleştiriyor. Yoğunluk nedeniyle plaka işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı.

Plaka işlemleri için gelen vatandaşlar, yoğunluğun önceden öngörülmesine rağmen yeterli personel görevlendirilmemesinin mağduriyete yol açtığını belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

Vatandaşlar, özellikle gün içinde artan başvurular nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini belirterek plaka basım noktasında personel sayısının artırılmasını talep etti.