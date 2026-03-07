Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların toplumdaki rolüne dikkat çekti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Baran, hayatın her alanında emeği, azmi ve üretkenliğiyle var olan kadınların topluma yön verdiğini belirterek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kadının sevginin, emeğin, sabrın ve üretmenin en güzel temsilcisi olduğunu ifade eden Baran, kadınların ailede, iş hayatında ve toplumun her alanında üstlendikleri sorumluluklarla geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Kadınların güçlü yarınların en önemli mimarları olduğunu belirten Baran, daha adil ve umut dolu bir dünyanın kadınların emeği, kararlılığı ve katkılarıyla mümkün olacağına inandıklarını dile getirdi.

Başta meslektaşları olmak üzere hayatın her alanına değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Baran, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi