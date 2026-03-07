Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye’de kadın nüfusu 43 milyon 32 bin 734, erkek nüfusu ise 43 milyon 59 bin 434 olarak kaydedildi. Böylece toplam nüfusun yüzde 49,98’ini kadınlar, yüzde 50,02’sini ise erkekler oluşturdu.

Çorum’da ise toplam 519 bin 590 olan nüfusun yüzde 49,67’sini (258 bin 85) erkekler, yüzde 50,33’ünü (261 bin 505) kadınlar oluşturdu. Bu oranla Çorum, kadın nüfus oranında 81 il arasında 17’nci sırada yer aldı.

KADIN NÜFUS ORANINDA BAYAT İLK SIRADA

Çorum’a bağlı 14 ilçe kadın nüfus oranına göre incelendiğinde, kadın nüfus oranının en yüksek olduğu ilçenin yüzde 51,65 ile Bayat olduğu görüldü. Bayat’ı sırasıyla Kargı (%51,45), Oğuzlar (%51), Dodurga (%50,95), Merkez (%50,71), Osmancık (%50,68), İskilip (%50,54) ve Alaca (%50,30) takip etti. Kadın nüfus oranının daha düşük olduğu ilçeler ise Ortaköy (%49,44), Boğazkale (%48,49), Mecitözü (%48,45), Sungurlu (%48,01), Laçin (%47,90) ve Uğurludağ (%47,81) oldu.

KADINLARDA İLK EVLENME YAŞI 25,8

Türkiye genelinde 2025 yılında ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,5, kadınlarda ise 26 olarak gerçekleşti. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 2,5 yıl oldu. Çorum’da ise erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28,2, kadınlarda 25,8 olarak hesaplanırken, iki cinsiyet arasındaki yaş farkı 2,4 yıl olarak kaydedildi.

ÇORUM’DA KABA BOŞANMA HIZI BİNDE 2,12

2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde kaba boşanma hızı binde 2,26 olurken Çorum’da bu oran binde 2,12 olarak gerçekleşti. Bu sonuçla Çorum, iller sıralamasında 44’üncü sırada yer aldı.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 3,28 ile İzmir olurken, Antalya binde 3,21 ve Denizli binde 3,14 ile İzmir’i takip etti. En düşük boşanma hızı ise binde 0,51 ile Hakkari’de görüldü. Şırnak binde 0,52 ve Bitlis binde 0,63 ile en düşük oranlara sahip diğer iller arasında yer aldı.