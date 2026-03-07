Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, çalışma programı kapsamında geldiği Çorum’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Coştu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kürşat Yeşilyurt ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç da hazır bulundu.

Vali Ali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Coştu’nun Çorum programı kapsamında bir diğer durağı ise Çorum Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Coştu, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Değerli Bakan Yardımcımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR