Okumuş, “Kadınların temel hak ve özgürlükler mücadelesi, insan hakları mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ekmek ve hak mücadelesi olarak başlayan bu süreç, cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırma mücadelesine evrilmiştir. 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8 Mart’ı Dünya Kadınlar Günü olarak kabul etmiştir” dedi.

Başkan Okumuş açıklamasında, sanayileşme ve kapitalist sistemin kadın üzerinde yarattığı olumsuz etkileri eleştirirken, İslam kültüründe kadının toplum içindeki değerine vurgu yaptı: “İslam toplumunda kadın, anne, eş ve kardeş kimliğiyle her zaman saygı görmüş, siyasal, kültürel ve sosyal alanlarda aktif olmuştur. Tarihimiz, Nene Hatunlar gibi mücahidiler, Kurtubalı Lübna gibi bilim kadınları, Mihrî Hatun gibi şairler, Fatma Bacı gibi sanayici ve tüccarlarla doludur.”

Okumuş, 8 Mart’ın anlamının sadece sembolik bir gün değil, emekçi kadınların sorunlarının gündeme taşınması ve çözüm arayışlarının güçlendirilmesi olduğunu belirterek, “Kadın güçlü olursa aile, aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Dünya Kadınlar Günü, kadınların hakkını teslim etme ve emeğinin karşılığını esirgememe konusunda bir bilinç tazeleme günü olmalıdır” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi