8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Vali Çalgan, kadınların sevgi, emek ve fedakârlıklarıyla hayatın her alanını güzelleştirdiğini vurgulayarak, tüm kadınların gününü en içten dilekleriyle kutladı.

Kadının toplumdaki yerine değinen Vali Çalgan, kadının eş olarak hayatın yükünü paylaşan, kardeş olarak güven ve destek veren, evlat olarak umut taşıyan, anne olarak ise karşılıksız sevgi ve şefkatin simgesi olduğunu ifade etti. İnanç ve kültürde kadına her zaman özel bir değer verildiğini belirten Çalgan, Peygamber Efendimizin “Cennet annelerin ayakları altındadır” hadis-i şerifinin de bu değeri en güzel şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi.

Tarih boyunca Türk kadınının önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Çalgan, Kurtuluş Savaşı’nda gösterilen kahramanlıkların ve Cumhuriyetin kuruluş sürecinde üstlenilen görevlerin bunun en önemli göstergesi olduğunu kaydetti. Günümüzde de kadınların eğitimden bilime, sanattan siyasete kadar pek çok alanda elde ettiği başarılarla milletin gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Vali Çalgan mesajında, “Yüreklerindeki şefkati karşılıksız sunarak nesiller yetiştiren, doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında yanımızda olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir kez daha kutluyor; kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu uzun ömürler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: SELDA FINDIK