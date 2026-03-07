Çorum’un Mecitözü ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada baba ile kızı yaralandı.
İbrahim Ç. idaresindeki 60 BK 485 plakalı hafif ticari araç, Amasya–Mecitözü kara yolu Kalecik mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü İbrahim Ç. ile araçta bulunan kızı Gülçin Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK