Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ve TÜBİTAK desteğiyle Hitit Üniversitesi bünyesinde kurulan "Milli Teknoloji Atölyesi", Kuzey Kampüsü Teknoloji Merkezi'nde hizmete açıldı. Gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmasını, milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesini amaçlayan atölye, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ve Astronot Alper Gezeravcı’nın da katıldığı törenle açıldı. Açılışı yapılan atölye, prototipleme cihazları, elektronik ve mekanik geliştirme alanları ile sarf malzeme destekleriyle öğrencilerin projelerini tasarlama, geliştirme ve test etme süreçlerine katkı sağlayacak. Atölye aynı zamanda teknoloji yarışmalarına hazırlık süreçlerine de destek verecek.



“TÜRKİYE ÇOK DAHA MÜREFFEH BİR SEVİYEYE ERİŞECEK”

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, "Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi ile büyüyor ve büyümeye devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye çok daha müreffeh bir seviyeye erişecek. Bunu da gençlerimizin bayrak taşıyıcılığında, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gerçekleştireceğiz. Bundan yaklaşık 8 yıl önce Türkiye bir yolculuğa başladı. 2018 yılında TEKNOFEST adında bir teknoloji festivali düzenlendi. Yaklaşık 20 bin gencimizin yarışmalara başvurduğu bir organizasyon olmuştu. O gün gerçekten çok heyecanlıydık. Ortaya çıkan tablo bizim için muazzam bir gurur kaynağıydı. Ancak o gün, bugün ulaştığımız bu noktaları açıkçası hayal etmek çok kolay değildi. Bugün ise 20 bin kişiyle başlayan o yolculuk çok farklı bir seviyeye ulaştı. Ben buraya gelmeden önce arkadaşlarımdan son bilgileri aldım. TEKNOFEST yarışmalarına başvurular halen devam ediyor ve bugün itibarıyla 1 milyon 800 bin yarışmacı başvurusuna ulaşılmış durumda. Bu, aslında muazzam bir ölçekte gerçekleşen bir teknoloji seferberliğinin inşa edildiğini gösteriyor. Artık TEKNOFEST nesliyle birlikte geçmişte olduğu gibi ‘biz bunu yapabilir miyiz, biz teknoloji üretebilir miyiz’ şeklinde bir soru işareti veya umutsuzluk yok. Bu nesilde ‘biz de yapabiliriz, hatta en iyisini biz yaparız’ farkındalığı, vizyonu ve özgüveni var hamdolsun" dedi.



"ÜLKEMİZ HER GEÇEN GÜN ÜZERİNE KOYARAK İLERLİYOR"

Türkiye’nin her gün daha ileriye gittiğini belirten Çorum Valisi Ali Çalgan da, "Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında özellikle savunma sanayinde Ar-Ge’ye yapılacak yatırımların ne kadar önemli olduğunu bugün artık hepimiz çok daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz her geçen gün üzerine koyarak ilerliyor. İyi ki de böyle yapılıyor, iyi ki böyle bir vizyon var başımızda. Aksi takdirde bugün geldiğimiz noktaları görmemiz mümkün olmazdı. Başta üniversitemizin gençleri olmak üzere, Çorum’da çok büyük işler yapacağımıza inanıyorum. Bu atölyenin üniversitemize, gençlerimize, akademisyenlerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise atölyeden kentteki üniversite, lise, ortaokul ve kolejlerdeki öğrencilerin yararlanacağını dile getirerek, "Şu ana kadar daha ön bilgilendirmelerle bile bize gelen etkileşimler çok fazla. Kolejlerimiz, liselerimiz, üniversite öğrencilerimiz, TEKNOFEST yarışmalarında derece almış takımlarımız da ‘bir an önce açılsın da faliyetlerimize başlayalım’ diye dört gözle bekliyordu. İkinci dönemimiz başladı. İnşallah bu yılki ve bundan sonraki yıllardaki TEKNOFEST’lerde bu atölyenin ürünlerini Çorum ve Türkiye’yle buluşturacağız. Bu bize büyük bir onur ve kıvanç veriyor" dedi.

Rektör Öztürk, İş Adamı Ahmet Ahlatcı’ya atölyenin yapımında verdiği destek için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çalgan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı tarafından atölyenin açılışı yapıldı.