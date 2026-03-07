Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, profesörlük unvanı alan altı öğretim üyesini ziyaret ederek tebrik etti.

Başhekim Gömeç, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ayla Çağlayan Türk, Üroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Cemil Aydın, Biyoistatistik Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Emre Erdemir, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Güvenç Doğan, İç Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. İbrahim Doğan ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Selçuk Kayır’ı ziyaret ederek yeni unvanları dolayısıyla kutladı.

Ziyarette konuşan Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, akademik yükselişlerin hem üniversite hem de hastane için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Hocalarımızın başarısı bizleri gururlandırmıştır. Yeni unvanlarının Hitit Üniversitesi ve hastanemiz için hayırlı olmasını diliyor, bilimsel çalışmalarında ve yeni görevlerinde başarılarının devamını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.