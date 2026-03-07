Anma programına; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar katıldı.

Anma töreninde konuşan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, sosyal demokrat belediyeciliğin Türkiye’de ekol haline gelmesinde en büyük payın Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’na ait olduğunu belirterek, Çorum denilince akla temizliğin geldiğini, temizlik denilince de akla Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun geldiğini söyledi.

Milletvekili Mehmet Tahtasız ise, Kılıçcıoğlu’nun 17 yıl boyunca Çorum’a hizmet ettiğini belirterek, kimseyi ayırmadan herkese eşit bir şekilde hizmet götürdüğünü dile getirdi.

Kılıççıoğlu’nun Çorum’a yaptığı hizmetlerle daima hatırlanacağını dile getiren Tahtasız, “Çorum’un tüm mahallelerine, toplumun tüm kesimlerine eşit bir şekilde yaklaşan, belediyecilik anlayışı, hizmetleri ve fikirleriyle Çorumluların gönlünde iz bırakan Turhan Kılıçcıoğlu’nu unutmayacağız” dedi.

Tören, ÇORUM HABER’in köşe yazarı, emekli din görevlisi Fikrettin Çıplak’ın dua okumasının ardından sona erdi.



KILIÇCIOĞLU 63 YAŞINDA ARAMIZDAN AYRILMIŞTI

Kılıçcıoğlu, Çorum Belediye Başkanı sıfatını taşırken ve 27 Mart 1994 tarihindeki seçim için yeniden aday olmuş, seçimlere 20 gün kala 7 Mart 1994 günü ani bir beyin kanaması sonucu 63 yaşında hayata veda etmişti.