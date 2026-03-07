8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların tarih boyunca eşitlik, adalet ve daha iyi yaşam koşulları için verdikleri mücadelenin önemine vurgu yapan Afacan, 8 Mart’ın kökeninin 1857 yılında ABD’nin New York kentinde daha iyi çalışma koşulları talep eden kadın işçilerin başlattığı hak arayışına dayandığını belirterek, bu mücadelenin zamanla tüm dünyada kadınların eşitlik ve adalet talebinin simgesi haline geldiğini ifade etti.

Kadınların toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu dile getiren Afacan, “Kadın; hayatın kaynağıdır. Ailenin temel direği, toplumun vicdanı ve geleceğin mimarıdır. Yetiştirir, üretir, iyileştirir, sabır ve sevgiyle toplumu şekillendirir” dedi.

Sağlık sisteminin önemli bir parçası olan eczacılık mesleğinde de kadınların büyük bir özveriyle görev yaptığını vurgulayan Afacan, kadın eczacıların emeği ve fedakârlığının toplum sağlığına önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Türk kadınının toplumdaki yerinin güçlenmesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önemli rol oynadığını ifade eden Afacan, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin birçok gelişmiş ülkeden önce gerçekleştirilen önemli bir reform olduğunu belirtti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR