Yıllardır Ortadoğu’yu kan ve gözyaşına boğan İsrail’in ve destekçisi ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın savunma refleksiyle verdiği karşılıklar, ne yazık ki, masum insanların, kadınların, çocukların hayattan kopmalarına neden oluyor. Dahası, bölgenin ve tüm dünyanın ufuklarını karartıyor.

Ülkemizde de, hunharca kadın cinayetleri hız kesmeden sürüyor. Kadın ve çocuk istismarlarının arkası kesilmiyor. Toplumsal “medenileşme” yerine inanılmaz bir “magandalaşma”ya tanık olunuyor.

8 Mart 1857 tarihinde New York’taki bir dokuma fabrikasında çalışan kadın işçilerin, çalışma sürelerinin kısaltılması ve ücretlerinin artırılması talebiyle başlattıkları eylem kanla bastırılmış, eylemci kadınların fabrikaya kilitlenmesi ve yangın çıkarılması sonucu 129 kadın yanarak can vermişti. Bu tarih, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Kadınlar Günü” olarak ilan edilmişti.

İnanıyoruz ki, insanlığa barışı getirecek olan cevher, kadınlarımızın yüreklerindeki şefkat ve sevgide saklıdır. O kaynaktan çıkacak güzelliklerin tüm dünyayı sarmasını, daha güzel, daha yaşanır bir dünyaya yol açmasını diliyoruz.